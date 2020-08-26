Блог о красоте и бьюти процедурах

Ногти
Ремонт ногтя чайным пакетиком
Ногти состоит из множества роговых слоев, а неаккуратный уход за руками или выполнение бытовых работ без использования перчаток может привести к постепенному повреждению ногтевой пластины, из-за чего случаются
Коррекция бровей
Техника долговременной укладки бровей в домашних условиях
Кто не мечтает о красивых, ухоженных, аккуратных бровях? Форма, цвет, густота — все это очень сильно влияет на внешний вид лица. Существует уход за ресничками и бровками. Одна из таких процедур — долговременная укладка бровей.
Татуаж губ
Техника татуажа губ — нано напыление
Перманентный макияж губ дает возможность сделать улыбку выразительной тем девушкам, которые не довольны ей с рождения. В таких случаях обычно пользуются средствами декоративной косметики, уделяя этому большое внимание.
Ногти
Почему чернеют ногти на руках
Поскольку в кончиках пальцев девушек находится много нервных окончаний, важно уделять внимание их состоянию здоровья. При появлении дефектов или повреждений, есть риск возникновения патологий в организме
Эпиляция воском
Ваксинг – новинка в коррекции бровей
Внешность девушки всегда складывается из мелочей. Сейчас все больше внимания уделяется состоянию бровей, поскольку они и преображают лицо женщины. Самостоятельно скорректировать брови пинцетом получается
Лазерная эпиляция
Можно ли после лазерной эпиляции брить волосы?
Лазерная эпиляция – процедура, при помощи которой можно существенно уменьшить рост волос или вовсе прекратить его. Обычно волосы после проведения процедуры практически не растут около 10 лет.
Плетение кос
Коса жгут — просто и изысканно
Коса-жгут – модное косоплетение, которое в тренде много лет. Интересная прическа подходит многим, независимо от возраста. Иногда такая укладка именуется, как «веревка» или «канат». Но, несмотря на это
Наращивание волос
Наращивание волос — возможные последствия
Часто девушки делают наращивание волос, не уделяя внимание выбору косметологии или соблюдению рекомендаций, которые прописывает косметолог. Из-за этого часто возникают побочные эффекты, которые портят результат методики.
Брови
Архитектура бровей все тонкости построении формы
Девушки хотят иметь красивую форму бровей, подходящую под форму лица, но не все знают, что такое архитектура бровей. Сейчас это процедура набирает обороты в косметологии, становясь популярной среди женщин всех возрастов.
Татуаж губ
Как проходит удаление татуажа губ лазером
Татуаж губ – отличное решение для женщин, которые хотят исправить дефекты лица, или подчеркнуть достоинства. Сделать это можно с помощью декоративной косметики, но на это не всегда есть время.
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