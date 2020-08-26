Блог о красоте и бьюти процедурах

Лазерная эпиляция

Можно ли после лазерной эпиляции брить волосы?

Лазерная эпиляция – процедура, при помощи которой можно существенно уменьшить рост волос или вовсе прекратить его. Обычно волосы после проведения процедуры практически не растут около 10 лет.