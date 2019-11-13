Сколько должен держатся качественный татуаж бровей, а так же сколько за него платить

Красиво оформленные брови придают успеха, уверенности любой женщине. Чтобы быть всегда уверенной в своем виде многие делают татуаж бровей. После этой процедуры цвет волосков благодаря пигменту становится на долгое время таким, каким хочет заказчица. Из-за популярности перманентного макияжа косметологам постоянно приходится отвечать на вопросы про то, сколько стоит татуаж бровей и сколько держится перманентный макияж бровей по времени. О стоимости татуажа можно ответить одним предложением, но ответ на второй зависит от множества факторов.

Сколько держится татуаж бровей

На вопрос о том, насколько хватает татуажа и как часто нужно проводить коррекцию бровей после татуажа, косметологи ответить не могут. Все временные рамки индивидуальны. Единственное на что может повлиять косметолог – техника выполнения процедуры. Многое зависит от качества, но не все. Срабатывают и индивидуальные физиологические качества:

Глубина введение пигмента. Чем глубже вводится краситель, тем дольше он будет выцветать. Это обычно обговаривается перед процедурой, но на это может повлиять аппарат, которым делают татуаж. Существуют простые модели, которые не могут глубоко ввести пигмент. Молодая кожа дольше сохраняет оттенок и форму. У женщин старше 40 лет эффект будет сохраняться меньше. Оттенок пигмента. Черный краситель держится дольше, чем коричневый или синий. Стойкость у них одинаковая, но под конец срока от черного пигмента останется какой-либо оттенок, а остальные цвета станут бледными, а затем исчезнут. Несоблюдение инструкций, данных мастером. Если вы ездили в теплые страны и загорали на солнце или в солярии без защиты волосков (без крема от загара или шляпы), цвет выцветет быстрее положенного времени. Резкий состав у используемых косметических средств. Если вы подкрашивали брови или использовали косметику для ухода с не щадящим составом, красивый результат уйдет с лица быстро.

Поэтому перед проведением процедуры необходимо сравнить свое состояние относительно этого списка и принять необходимые меры, чтобы коррекцию бровей после татуажа не пришлось делать быстро.

Когда нужно будет делать обновления ?

Остаток оттенка обычно пропадает через 3 — 5 лет. Но к концу этого времени цвета практически нет, поэтому коррекция татуажа бровей делается раньше. Яркий цвет сохраняется в течение 1,5 – 2 лет, потом необходимо посещать косметолога, чтобы обновлять его.

Виды татуажа бровей и как долго держится татуаж бровей в зависимости от его вида?

На длительность сохранения результата после татуажа бровей влияют не только человеческие факторы, но и тип выбранного макияжа. Существует две основные техники:

Растушевка, или нано напыление. Многие задают вопросы «нано напыление – это что такое?». Ответить на него просто: это технология, которая позволяет создавать эффект растушевки с меньшим влиянием на организм. Закрашивается этими техниками вся площадь брови с плавными переходами. Через некоторое время после татуажа, когда пигмент частично теряет свой цвет, выглядит очень естественно. Стойкость у такой техники высокая, так как под кожу вводится большое количество красителя по сравнению со вторым способом. Волосковая техника, или пиксельная. Создается эффект отдельных волосков, аналогия на густые брови. Пигментом прокрашивается не вся площадь, а только отдельные линии, поэтому держится результат после такой техники меньше, чем от пудрового напыления бровей или теневой растушевки бровей.

Говоря о том, сколько стоит пудровый макияж бровей, различия в цене зависит от салона и города, но цена не превышает стоимость за волосковую технику, несмотря на то, что эффект держится дольше.

Также часто люди объединяют две техники: площадь кожи закрашивается полностью пигментом, а затем рисуются отдельные волосинки, чтобы макияж смотрелся натурально. Такой маневр применяют, когда хотят с помощью татуажа изменить форму или размер брови.

Как увеличить стойкость татуажа

Время хорошего внешнего вида бровей после татуажа зависит не только, от выбранной техники. Вы можете повлиять на это, если захотите. Чтобы брови дольше сохранились нужно выполнить несколько простых правил:

Перед выходом на улицу в жаркий день, когда солнце может напрямую повредить брови (солнечные лучи сушат кожу и влияют на срок ношения перманентного макияжа в худшую сторону), нужно пользоваться солнцезащитным кремом. Намажьте им волосяную зону за 20 минут до выхода на улицу, чтобы крем впитался. Это не повлияет на ваш внешний вид, зато защитить ваши брови. То же самое нужно делать перед походом в солярий. Также можно воспользоваться широкими очками от солнца, или шляпами, кепками с широкими полями. Перед процедурой уделите внимание салону, в котором будете делать татуаж. Познакомьтесь с косметологом и попросите необходимые документы, подтверждающие его мастерство. Также желательно ознакомиться с фотографиями процедур, которые делал ваш мастер. Читайте составы средств, которыми ухаживаете за лицом и за бровями. Если в составе один из компонентов – отбеливающее средство, брови быстро потеряют яркий оттенок. Выполните начальные рекомендации и настояния мастера после процедуры: смазывайте брови мазями, не отдирайте корочку (это может повлиять на равномерность покрытия), не мочите, не используйте декоративную косметику. Период восстановления длится всего месяц. Не пользуйтесь скрабами в зоне надбровных дуг, они могут смыть цвет. Заранее сделайте татуаж в цвете на пару тонов темнее, чем ваш натуральный оттенок волос. Через пару месяцев цвет спадет, а вы сможете дольше наслаждаться результатом процедуры.

Соблюдать правила несложно, зато делать коррекцию благодаря им придется нескоро.

Как ухаживать за татуажем бровей?

Основной уход за татуажем нужен в первое время. Потом нужно будет просто соблюдать рекомендации, для того чтобы он прослужил дольше.

Сразу после процедуры нужно обработать брови заживляющей мазью. В первый месяц они имеют необычно яркий цвет, который уже через пару дней начнет сходить. Нельзя их мочить и трогать в первые дни. На 3 – 4 день появляется корочка, после ее появления можно мочить и умывать лицо. Корочку сдирать нельзя, чтобы туда не попала инфекция или другие инородные бактерии.

Первое время из под кожи бровей выделяется сукровица, ее нужно аккуратно убирать ватной палочкой или диском, смоченном в антисептическом средстве.

К концу первой недели появляется сильный зуд в области татуажа, его необходимо терпеть. В это время корочка начинается отходить от волосков. Даже если вы чувствуете, что корочка отпадает, не нужно ей помогать. Если после отхода от волосков она зацепилась за них, можете немного потревожить ее обработанным пинцетом.

Если корка случайно спала от вашего влияния (ненарочное задевание) обработайте ее антисептиком.

За первую неделю корочка обычно отпадает. В это время можно оценить работу мастера. Часто бывают случаи, когда на бровях заметны крупные пробелы и другие недостатки. Переживать по их поводу не стоит, так как за период восстановления все может вернуться на свои места. В противном случае, мастер поправит ваш татуаж.

Неделю после процедуры необходимо быть дома, чтобы обеспечивать уход. К тому же, выходить на улицу с корочками над глазами обычно никому не хочется. Помимо аккуратных действий с корочкой ее необходимо постоянно смазывать заживляющей мазью, так вы поторопите время отпадания корки.

Самыми сложными являются 4 последних дня первой недели, из-за появления корки и зуда. Но если их перетерпеть, вы избежите негативных последствий.

Индивидуальные особенности и сохранность цвета

Существует и внутренние факторы человека, которые влияют на стойкость цвета. На них не воздействует уход, практически ничего не может повлиять на них. Существует два таких основных фактора:

Иммунитет. Несмотря на то, что ученые делают состав пигмента натуральным и стараются, чтобы он держался дольше, организм реагирует на него отрицательно. Человеческое тело привыкло чужеродные тела принимать за инфекции и извлекать из организма, из-за чего держаться результат у молодых девушек будет хуже, им чаще придется посещать коррекции.

Жирность кожи. У девушек с жирной кожи результат сходит быстрее, чем у обладательниц сухой или комбинированной. Жирная кожа не может впитывать пигмент, она его только отражает.

Индивидуальная аллергическая реакция. Организм может насильно выводить краситель из организма из-за аллергии. Препараты против аллергии усиливают это.

В остальных случаях на увеличение сохранности результата можно повлиять.

Выводы

Увеличить стойкость татуажа можно всегда. Как минимум, сделать это можно с помощью правильного ухода. Для этого можно сделать многое перед самой процедурой: выбор клиники, разговор с косметологом по поводу условий процедуры.

Проводить коррекции часто не надо, чтобы не навредить организму и коже лица. Первую поправку выполняйте по истечении полутора лет с татуажа. Так вы сможете иметь красивый результат.